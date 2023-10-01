Дочь Кадырова станет вице-премьером Чечни

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил назначить 24-летнюю Айшат Кадырову на должность вице-премьера Чечни по социальным вопросам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее отец и глава республики Рамзан Кадыров.

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы», — написал глава Чечни.

На должность министра культуры Чечни, который занимает Айшат Кадырова, Хучиев предложил назначить вице-премьера республики по вопросам культуры, туризма, молодежи и спорта Мусу Дадаева. По словам Кадырова, Дадаев «также зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении».

Айшат Кадырова с октября 2021 года занимает пост министра культуры Чечни. До этого она год проработала в должности первого заместителя главы чеченского Минкульта. В начале сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».