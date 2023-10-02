2 октября 2023, 23:05

Сегодня в Бакинском конгресс-центре состоялась церемония открытия 74-го Международного конгресса астронавтики. Спустя 50 лет Баку во второй раз испытал волнение и радость этого мероприятия. В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев. Глава государства выступил на церемонии открытия конгресса.

Поприветствовав участников мероприятия, президент Международной астронавтической федерации (IAF) Клэй Моури выразил удовлетворение повторным проведением конгресса в Баку спустя 50 лет, отметил, что это важное событие в истории азербайджанской космической отрасли. В церемонии открытия приняли участие более 3 200 гостей. Среди них представители мирового космического сообщества, космических агентств и компаний США, Китая, Турции, Саудовской Аравии, Израиля, ОАЭ, Индии, Японии, Италии, Великобритании, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана, руководящий состав Международного союза электросвязи, Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, Исполнительного комитета Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), а также председатель Совета директоров турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар.

* * * На церемонии открытия был показан видеоролик об истории и культуре Азербайджана, выдающихся ученых, а также о 24-м Международном конгрессе астронавтики, проходившем в Азербайджане 50 лет назад. На следующем видео было показано, как Китайское космическое агентство отправляет в космос память о Бакинском конгрессе: фотография общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанная на конгрессе в 1973 году, была доставлена на китайскую космическую станцию. Китайские космонавты поздравили главу государства и участников мероприятия, пожелали успехов в работе конгресса. Эта историческая фотография, отправленная в космос, а также специальная памятная доска с другими изображениями, марками и аксессуарами, изображающими Бакинский конгресс 1973 года, были преподнесены президенту Ильхаму Алиеву от имени китайского космического сообщества. На церемонии открытия также был показан корпоративный видеоролик Международной космической станции. Известные космонавты пожелали участникам успехов в работе конгресса.

* * * В рамках мероприятия также были вручены награды Международной астронавтической федерации. Основатель компании SpaceX Илон Маск был удостоен Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации за достижения в области космоса. Награда была вручена генеральному директору по коммерции SpaceX Стефани Беднарек. Отметим, что Илон Маск присоединится к Международному конгрессу астронавтики 5 октября в виртуальной форме. А Всемирная космическая премия для команд была вручена команде, состоящей из специалистов США (NASA), Европейского космического агентства и Канадского космического агентства, сыгравших роль в создании знаменитого космического телескопа James Webb. Кроме того, на мероприятии бывшему помощнику по вопросам науки администрации NASA Томасу Зурбучени была вручена международная премия за корпоративное мастерство Международной астронавтической федерации. Эти награды вручаются тем, кто внес исключительный вклад в развитие космической науки, космических технологий, космической медицины, космического права или астронавтики.

* * * На церемонии открытия выступил почетный гость конгресса, известный писатель и историк, профессор Юваль Ной Харари. Спикер высказал мнение об огромных возможностях, которые открывает космос для развития человечества. * * * На церемонии открытия была представлена насыщенная программа, включающая художественную композицию, музыку и элементы космоса. В зале Auditorium, где проходило мероприятие, были установлены разноцветные ледяные канаты, отражающие «Млечный Путь», а поток звезд из космоса смоделировали с помощью подвешенных к потолку электронных платформ.

Гостям были представлены философские взгляды на космос великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (1141-1209). Помимо этого, была показана графическая композиция, изображающая переход Девичьей башни к форме «Бута», считающейся носительницей тайн мироздания, к орнаментам национальных ковров, путешествие в космос Хары-Бюльбюль - символа Карабаха - и карабахских скакунов. Одной из интересных частей мероприятия стала история успеха инновационных разработок с помощью робота, управляемого искусственным интеллектом.