Президент Грузии отказала королю Бельгии: у нее импичмент

«Новости-Грузия» передает, что в письме Зурабишвили указала, что прибыть в Брюссель ей мешает «необоснованный отказ правительства» на ее участие в мероприятии, а также рассмотрение представления об импичменте, запланированное в Конституционном суде 3 и 4 октября.

«…У меня было искреннее желание представлять Грузию на самом высоком уровне в процессе открытия новой важной страницы в отношениях между нашими двумя странами, как мы договаривались во время нашей встречи…» – говорится в письме.

Конституционный суд Грузии ранее сообщил, что рассмотрит вопрос о конституционности действий президента Саломе Зурабишвили 3 октября. Устные слушания пройдут при участии авторов иска и президента Саломе Зурабишвили.

Правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, заявив, что президент грубо нарушила Конституцию серией своих визитов в зарубежные страны без согласия правительства. По словам Зурабишвили, она совершает визиты на свои личные деньги, агитируя политиков дать Грузии статус кандидата в ЕС. В случае, если Конституционный суд подтвердит нарушение, вопрос об импичменте будет передан в парламент на голосование. Чтобы импичмент был принят, нужно 100 голосов депутатов.