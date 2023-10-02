Ас-Сиси идет на третий срок

«Ас-Сиси подтвердил в понедельник, что будет баллотироваться на третий срок на президентских выборах, запланированных на декабрь», - говорится в сообщении.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства на выборах в декабре, информирует Интерфакс.

Ранее в понедельник сторонники президента Египта провели демонстрации в его поддержку возле кампуса Каирского университета в Гизе.

Кандидаты на пост президента Египта подадут заявки на участие в выборах позднее в октябре, после чего с 9 по 29 ноября будут вести предвыборные кампании. Президентские выборы в Египте намечены на 10-12 декабря. В случае переизбрания ас-Сиси будет занимать пост главы государства как минимум до 2030 года из-за принятых в 2019 году поправок к Конституции: они предусматривают увеличение президентского срока до шести лет.

В избирательной комиссии Египта сообщили, что результаты выборов объявят 23 декабря, в случае проведения второго тура - не позднее 16 января следующего года.

Ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, затем его переизбрали в 2018 году.