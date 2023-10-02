В Армении рассмотрят ратификацию Римского статута. Как ответит Москва?

«Обсуждать принятие Римского статута МУС и декларации об обратном признании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута», - говорится в разделе повестки заседаний.

Ранее в Ереване заявляли, что ратификация Римского статута не направлена против России. Оппозиционные армянские партии осудили решение властей ратифицировать этот документ, отметив: ратифицируя Римский статут, они сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

В МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. В ведомстве указали, что продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.