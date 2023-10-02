Белый дом ответил на заявления Кремля: «Путин ошибается...»

Белый дом отверг заявления Кремля о том, что усталость Запада от помощи Украине будет нарастать, а среди западных партнеров Киева будут расти противоречия.

«За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. Если (президент РФ Владимир) Путин думает, что сможет продержаться дольше нас, то он ошибается», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также сообщила, что в ближайшее время Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в США». «Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий», – добавил он.