Турция требует закрыть армянскую АЭС

На заседании Великого национального собрания Турции прозвучало обращение с требованием принять меры относительно Мецаморской АЭС, которая расположена рядом с турецко-армянской границей, передает Anadolu.

В турецком парламенте подчеркнули, что в связи с окончанием срока эксплуатации и использованием старых технологий объект представляет опасность для всего региона. «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», – заявили в МИД Турции.

Строительство Мецаморской АЭС началось в 1970 году, у нее два реактора. В 2005 году закончился срок эксплуатации АЭС, в августе 2021 года был проведен ремонт, после которого срок эксплуатации продлили до 2026 года.