Саудовцы отказались играть с иранцами: виноват «Касем Сулеймани»

Матч 2-го тура группы С Лиги чемпионов АФК (Азиатской конфедерации футбола), в котором иранский «Сепахан» должен был принимать саудовский «Аль-Иттихад», отменен. Гости отказались выходить на поле из-за статуи иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил RMC Sport.

Встреча на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане должна была состояться вечером в понедельник, 3 октября. «Аль-Иттихад» отказался начать матч из-за статуи, установленной на краю поля за судейской скамейкой. Этот бюст представляет Касема Сулеймани, иранского генерала, убитого в 2020 году в Ираке во время удара беспилотника.

По данным саудовских СМИ, «Аль-Иттихад» не вышел на поле из-за присутствия «политических элементов, не имеющих никакого отношения к футболу». Саудовскому клубу может быть засчитано техническое поражение — 0:3.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как иранские болельщики скандируют лозунг «Мы не хотим политики в футболе».

Иранский клуб сообщил, что намерен подать жалобу в АФК, при этом в заявлении клуба не уточняется, почему саудовский клуб отказался играть.