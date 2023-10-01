В Словакии недовольны словами Нарышкина. Вызвали российского дипломата

Министерство иностранных дел Словакии заявило 2 октября о вызове представителя российского посольства в знак протеста против «недопустимого вмешательства» Москвы в парламентские выборы в Словакии. Это связано с заявлением главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, опубликованным накануне дня голосования.

28 сентября Нарышкин заявил, что «в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации [президента США] Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам». «Слова Нарышкина прозвучали во время предвыборного моратория», - говорится в заявлении словацкого МИД.

«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством России в процесс выборов Словакии», — заявили в МИД Словакии.

На прошедших 30 сентября выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который обещал прекратить военную помощь Украине.