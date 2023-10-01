США призывают Баку и Ереван вернуться к переговорам

США призывают Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам, чтобы обсудить остающиеся вопросы и в конечном итоге прийти к их решению, сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос корреспондента Turan, Миллер сказал, что Соединенные Штаты приветствуют миссию группы ООН в Карабахе.

«Мы приветствуем эту миссию», - отметил Миллер после публикации первого отчета группы ООН.