США призывают Баку и Ереван вернуться к переговорам
США призывают Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам, чтобы обсудить остающиеся вопросы и в конечном итоге прийти к их решению, сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Отвечая на вопрос корреспондента Turan, Миллер сказал, что Соединенные Штаты приветствуют миссию группы ООН в Карабахе.
«Мы приветствуем эту миссию», - отметил Миллер после публикации первого отчета группы ООН.
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