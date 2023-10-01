Индийцы старше шестидесяти лет, число которых в 2022 году оценивалось в 149 миллионов, к 2050 году составят группу в 347 миллионов человек. Уже к 2046 году их будет больше, чем детей в возрасте до 14 лет. Все это будет происходить на фоне падения количества трудоспособного населения от 15 до 59 лет.

Еще ошеломительнее эти цифры смотрятся в сравнении со средним ростом населения в этой самой многочисленной стране мира. С 2022 по 2050 год ожидается 18-процентный рост населения Индии, но пожилое население при этом вырастет на 134%, а тех, кому за восемьдесят, станет на 279% больше.

Подобная ситуация не уникальна, такие тенденции наблюдаются всюду по миру, и к 2050 году число пожилых людей на планете превысит два миллиарда. Однако для небогатых стран выдерживать огромную нагрузку обеспечения большого количества стариков будет чрезвычайно тяжело. Остро встанут вопросы пенсионных выплат и каких-то форм трудоустройства для пожилых людей.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что с шестидесяти лет смертность среди мужчин заметно превышает смертность среди женщин, в то время как к этому возрасту большинство женщин уже не работают. То есть старение в стандартной ситуации происходит в условиях потери кормильца и отсутствия дополнительного заработка. В то же время резко вырастают расходы на лекарства и медицинское обслуживание. Для Индии, особенно для провинциальных аграрных районов, это серьезная проблема, и в ближайшие пару десятилетий она существенно усугубится.

Разумеется, ООН изучает эти вопросы и публикует выводы не для того, чтобы все схватились за головы, а чтобы учитывали негативные тенденции при стратегическом планировании. Никто не сможет сказать, что его не предупреждали.