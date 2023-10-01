Кастро не смог помешать Трампу

Истец — налоговый консультант из Техаса Джон Энтони Кастро — сослался в иске на 14-ю поправку Конституции США, запрещающую занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже и восстании, передает Reuters.

Верховный суд США отклонил иск с требованием запретить экс-президенту США Дональду Трампу баллотироваться на президентские выборы в 2024 году.

Агентство отмечает, что Кастро давно претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии. В иске он утверждает, что Трамп участвовал в мятеже, когда сторонники экс-президента штурмовали Капитолий 6 января 2021 года.

Изначально Кастро подал иск в федеральный суд Флориды. Он утверждал, что Трамп помогал своим сторонникам и «утешал» их, штурмовавших Капитолий. Суд Флориды отклонил иск Кастро, и он подал апелляцию в Верховный суд, сообщает Reuters.

Кастро не единственный, кто попытался с помощью 14-й поправки отстранить Трампа от выборов в США. О ее возможном применении говорили в Демократической партии, а также в нескольких некоммерческих правозащитных организациях.

6 января 2021-го сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал действующий президент США Джо Байден. В ходе беспорядков погибли 5 человек, были арестованы более 1,1 тыс.