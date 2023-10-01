Экс-премьер СССР Николай Рыжков ушел из Совфеда

Старейший член Совета Федерации 94-летний Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора. Он представлял правительство Белгородской области в верхней палате с 2003 года. Об этом пишут российские СМИ.

Полномочия 94-летнего Николая Рыжкова прекращены 25 сентября, говорится в постановлении, опубликованном на сайте палаты. Причина в документе не указана.

Николаю Рыжкову 94 года. Он работал в Совфеде с 2003 года и был старейшим сенатором. В 1980-е годы занимал пост председателя Совета министров СССР, входил в политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой. Возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, координировал работу по ликвидации последствий землетрясения в городе Спитак в Армении. Последний живущий глава правительства СССР.