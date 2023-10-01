Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 01:52

Власти Казахстана намерены публиковать персональные данные получателей грантов и другой финансовой помощи из-за рубежа. А общий реестр юридических лиц, получающих иностранное финансирование, появился в Казахстане в 2023 году. Реакция казахстанской общественности на этот шаг властей оказалась вполне себе индифферентной. На митинги никто не вышел, а страсти кипят только в интернете. Причем – весьма предсказуемые: различные неправительственные и правозащитные организации страны увидели в этом предтечу «иностранных агентов» по российскому образцу и перспективу репрессивных мер. Как говорят сейчас в кругах казахстанских НПО: «Сегодня нас спрашивают, откуда у нас валюта, завтра спросят, с какой целью нас финансируют, а что спросят у нас послезавтра?»

Некомпетентной и непрофессиональной назвал публикацию реестра руководитель Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Евгений Жовтис. «Это классическая ксенофобия по отношению к иностранцам. И это в тот момент, когда на самом высоком уровне заботятся о хорошем имидже страны, много говорят о необходимости привлечения зарубежных инвестиций, о благоприятном инвестиционном климате. И тут же фактически вслед за Россией заявляют, что тот, «кто носит фирму Adidas, тот завтра Родину продаст», - эмоционально говорит он. В список вошли юридические лица местных изданий — TOO «MACA Media» (сайт masa.media), ТОО «MalimMedia» (сайт malim.kz). Редакции сообщили, что обратились к властям за разъяснениями. В него включены также фонд «Молодёжная информационная служба Казахстана», организации «Ар.Рух.Хак», «Қадыр-қасиет», Международный центржурналистики MediaNet, «Международная правовая инициатива», FemAgora, фонд «Крылья свободы», общественная организация «Эхо», фонд ZertteuResearch Institute, исследовательский центр PaperLab, фонд CAPS Unlock (бывший «Сорос-Казахстан»). Казалось бы, на первый взгляд все очевидно: Казахстан намерен «закрутить гайки» в отношении собственных НПО. Но так ли это на самом деле? Начнем с того, что в реестр попали и несколько российских организаций: представительства АО «Газпромбанк», АО «Российский экспортный центр», Нижегородский химико-фармацевтический завод, а также Киевский витаминный завод. То есть – юридические лица, ведущие бизнес в Казахстане и, следовательно, осуществляющие там определенные лоббистские усилия, а также медиа-активность. Что, в свою очередь, предполагает определенную финансовую деятельность.

И вполне естественно, что Астане хотелось бы, чтобы эта деятельность стала прозрачной. В первую очередь, для государственных налоговых органов. Причем, это не «внезапное решение», а продолжение политики, которая проводится в Казахстане с 2018 года, когда в Налоговый кодекс страны ввели требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Согласно казахстанским законам, сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена, в частности, на оказание юридической помощи, защиту и представительство интересов граждан и организаций, проведение опросов общественного мнения, сбор, анализ и распространение информации. А в 2022 году были внесены поправки в ст. 29 Налогового кодекса Республики Казахстан, согласно которым комитет государственных доходов будет публиковать реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников, и вот результат. Далее. Какие ограничения накладываются на так называемых «иноагентов»? Новые правила еще не обнародованы, а в действующем законодательстве даже не предусмотрено такое понятие, как «иноагент». Ничего не говорится и о маркировке при любой публикации, выступлении и/или производства любой продукции. Возможно, что сам факт появления физического или юридического лица и станет единственным негативным последствием для него.