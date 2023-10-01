«Огненный шар»: мощный взрыв потряс Оксфорд
В Оксфордшире молния ударила в завод по переработке отходов, после чего произошел мощный взрыв, сообщает BBC со ссылкой на компанию Severn Trent Green Power.
Согласно компании, в районе 19:20 по местному времени (22:20 по бакинскому времени) молния ударила в один из резервуаров с биогазом, в результате чего газ воспламенился.
«К счастью, никто не пострадал, мы работаем с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасность объекта и как можно скорее оценить ущерб», — говорится в заявлении компании.
There has been a large explosion in Oxfordshire tonight. Suggestions from eye witnesses are a possible lightning strike.— BBC Radio Oxford (@BBCOxford) October 2, 2023
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Жители города рассказали в социальных сетях, что видели «пламя вдалеке» и «огненный шар» в небе над Оксфордом после громкого звука. Как уточнил один из очевидцев, через несколько минут после взрыва через магистраль A40, которая проходит между Лондоном и Уэльсом, поехали «множество пожарных и полицейских машин».
По информации BBC, жители городов графства Оксфордшир Уитни, Берфорд, Чиппинг-Нортон и Милтон-андер-Уайчвуд сообщили об отключении электроэнергии в домах.