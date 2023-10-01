Пропагандист Киселев о Сабаильском суде и Варданяне, Алиеве и Пашиняне

«Официальный Ереван теперь обращается за помощью к России, но поскольку Рубен Варданян уже не россиянин, наши возможности здесь помочь более чем ограничены. А, судя по всему, помощь арестованному не помешала бы, ведь Сабаильский суд в Баку определил Рубену Варданяну меру пресечения пока в виде ареста на четыре месяца, а по статье «финансирование терроризма» ему и вовсе грозит до 14 лет лишения свободы».

По словам Киселева, премьер-министр Армении Никол Пашинян «не торопится помогать Рубену Варданяну. Он для него – сильнейший политический конкурент. Американцам Варданян на свободе тоже не нужен».

«И вот в сухом остатке по иронии судьбы жизнь и все надежды Рубена Варданяна теперь связаны только с одним человеком – это президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лишь в его власти в один прекрасный момент помиловать своего узника. Алиев уже выиграл карабахскую партию, и Варданян ему ничем не угрожает. Столь эффектный жест с позиции силы мог бы быть даже поддержан азербайджанским народом как символ благородства и незлопамятности. Впрочем, здесь трудно советовать. Впереди у Варданяна суд», - говорит о незавидной участи Варданяна российский пропагандист.