Пропагандист Киселев о Сабаильском суде и Варданяне, Алиеве и Пашиняне
Российский журналист, пропагандист Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» прокомментировал арест в Азербайджане миллиардера, занимавшего должность так называемого «государственного министра НКР» Рубена Варданяна.
Варданяна журналист называет «некогда успешным российским бизнесменом, благотворителем, долларовым миллиардером, который отказался от российского гражданства».
«Официальный Ереван теперь обращается за помощью к России, но поскольку Рубен Варданян уже не россиянин, наши возможности здесь помочь более чем ограничены. А, судя по всему, помощь арестованному не помешала бы, ведь Сабаильский суд в Баку определил Рубену Варданяну меру пресечения пока в виде ареста на четыре месяца, а по статье «финансирование терроризма» ему и вовсе грозит до 14 лет лишения свободы».
По словам Киселева, премьер-министр Армении Никол Пашинян «не торопится помогать Рубену Варданяну. Он для него – сильнейший политический конкурент. Американцам Варданян на свободе тоже не нужен».
«И вот в сухом остатке по иронии судьбы жизнь и все надежды Рубена Варданяна теперь связаны только с одним человеком – это президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лишь в его власти в один прекрасный момент помиловать своего узника. Алиев уже выиграл карабахскую партию, и Варданян ему ничем не угрожает. Столь эффектный жест с позиции силы мог бы быть даже поддержан азербайджанским народом как символ благородства и незлопамятности. Впрочем, здесь трудно советовать. Впереди у Варданяна суд», - говорит о незавидной участи Варданяна российский пропагандист.