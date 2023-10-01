Арутюнян, участвовавшая в вооруженных учениях в лагере VOMA, которые прошли уже после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабах ом, заявила в интервью, выложенном в аккаунте этой организации, что вместе с другими армянскими радикалами VOMA «продолжит борьбу».

Армянская модель Армине Арутюнян, участвовавшая в рекламе итальянского и французского бренда Gucci, известная как самая «грязная» модель мира, заявила, что является членом армянской террористической организации VOMA и готовится к «атаке» против Азербайджана.

Напомним, террористическая организация VOMA основана Вовой Вартановым, командовавшим в Первой Карабахской войне армянским разведывательным батальоном. В рядах VOMA состоят как опытные бойцы, так и совсем молодые люди. Батальон Вартанова участвовал в оккупации азербайджанских территорий, в том числе в нападении на Ходжалы.

Перед Второй Карабахской войной VOMA неоднократно организовывала летние тренировочные лагеря в Кельбаджаре, где обучала своих бойцов диверсионным методам борьбы.

После 44-дневной войны радикально-террористическая группировка Вартанова при полном попустительстве официального Еревана продолжает действовать на территории Армении. По информации, поступающей из турецких источников, в состав VOMA входят также члены армянской террористической организации АСАЛА и курдской террористической организации РПК.

После восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом VOMA заявляет, что прибегнет к новым и «необычным формам» вооруженной борьбы.

Правоохранительные органы Азербайджана разыскивают Вартанова и членов его банды, чтобы предъявить им обвинения в террористической деятельности.