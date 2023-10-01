Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:09

По заявлению местных властей, вооруженные столкновения, произошедшие 24 сентября в районе Митровица на севере Косово, населенного этническими сербами, были частью широкомасштабного военного плана, подготовленного Сербией. Джелал Свекла, министр внутренних дел Косово, заявил на пресс-конференции 1 октября, что Сербия вынашивает планы по «аннексии» северной части республики, что, собственно, и было целью сербских боевиков, проникших в район Митровицы на севере частично признанного государства.

Как уже сообщалось, 24 сентября группа сербских националистов напала на село Банска Митровицкого района. В ходе вооруженного столкновения погибли косовский полицейский и трое сербов. Ответственность за акцию взял на себя Милан Радойчич, заместитель председателя партии «Сербский список», действующей на севере Косово. Радойчич сообщил, что его люди отправились в село, чтобы «поднять сербов на борьбу против политики этнических чисток, которую проводит премьер-министр Косово Альбин Курти». Радойчич также заявил, что операция не была согласована с Белградом, после чего подал в отставку с поста заместителя председателя партии «Сербский список» Однако власти Косово заявляют, что люди, напавшие на село Банска, прошли специальную подготовку на базах сербской армии, что, по их словам, подтверждают видеокадры, с дронов, захваченных косоварами.

«Сербия неоднократно пыталась доказать, что не имеет никакого отношения к этому нападению, - заявил на пресс-конференции в Приштине Джелал Свекла. - Однако факты, которые мы опубликуем, доказывают, что подготовка и учения этой группы проводились на военной учебной базе Сербии под Ягодиной и в Копаонике». Газменд Ходжа, генеральный директор полиции Косово, тоже сообщил, что группа, совершившая нападение, в течении длительного времени проходила подготовку на сербских базах, готовясь аннексировать Северный Косово. «В имеющихся у нас документах, которыми мы пока не можем поделиться с вами, есть план аннексии Северного Косово, - подчеркнул Ходжа. – План включает в себя 37 позиций, с которых сербы собирались атаковать наши полицейские подразделения не только в Баньске и Звечане, но и во всей северной части республики». На втором этапе, по словам генерального инспектора полиции, сербы рассчитывали создать коридор для осуществления вооруженного сопротивления и «создания новой реальности в стране». Премьер-министр Косово Альбин Курти подтвердил существование плана по аннексии севера края, частью которого были события прошлой недели.

«Документы, конфискованные полицией, доказывают, что террористический акт на прошлой неделе был частью обширного плана по аннексии Северного Косово посредством скоординированной атаки на 37 отдельных позиций, - заявил Курти. – А на более позднем этапе планировалось создать коридор вглубь Сербии для переброски солдат и передачи оружия. Мы призываем президента Вучича и сербские институты немедленно вывести войска из границ Косово. Концентрация войск вдоль границы подтверждает, что Сербия продолжает угрожать территориальной целостности нашей страны». В ответ вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генерального штаба сербских вооруженных сил генерал Милан Мойсилович назвали обвинения косоваров «ложью». Ранее США заявили, что Сербия осуществляет вдоль границы с Косово беспрецедентное наращивание военной мощи, и призвали Белград вывести свои войска. Однако президент Сербии Вучич отмел эти обвинения, назвав их «ложными». «Против Сербии развернута кампания лжи, — заявил президент Вучич. - Они много лгали о присутствии наших вооруженных сил... На самом деле их беспокоит наличие у Сербии того, что они называют современным оружием». Но несмотря на то, что Сербия решительно отрицает наличие планов нападения на Косово, руководство НАТО, по сообщениям Deutsche Welle, усиливает в регионе свой миротворческий контингент, направляя туда дополнительно около 200 британских солдат из 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской. Как сообщил Дилан Уайт, официальный представитель Североатлантического альянса, этот батальон вольется в состав миротворческих сил KFOR наряду с 400 британскими военными, которые уже находятся в Косово для участия в учениях.