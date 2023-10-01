USAID попал в скандал в Грузии. Власти обвиняют в «подготовке революции»

Сообщается, что сербы прибыли в республику 25 сентября. 29 сентября они были опрошены следователями СГБ в присутствии адвокатов и переводчиков, после чего 30 сентября покинули Грузию.

«Граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стоишич и Слободан Джинович прибыли в Грузию по приглашению института Восток-Запад программы USAID. Эти лица были связаны с революционными событиями, произошедшими в 2003 году в Грузии, а также в разные годы с аналогичными процессами в Сербии и Украине», - заявляет СГБ страны.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в понедельник, 2 октября, что, по информации СГБ, на тренингах представители организации «Канвас» делились опытом, как организовывать массовые протесты, устраивать пикеты и проводить неповиновение властям. «Самое печальное в том, что подобные тренинги финансируются американской организацией USAID, которая в прямом переводе означает «помощь Америки» (за рубежом), но вряд ли нам нужна такая помощь, и мы хотели бы получить от USAID разъяснения, почему был профинансирован такой тренинг, цель которого - подготовка революции в Грузии», - сказал Кобахидзе.

По его словам, власти Грузии не допустят никаких революционных сценариев.

В правящей партии Грузии заявили, что «деньги американского народа используются для планирования революционных процессов» и потребовали разъяснений. «Это черный день в истории помощи Америки Грузии. ...USAID должно объяснить, почему деньги американского народа идут в другую страну для инспирации беспорядков, подготовки групп, которые планируют беспорядки и провоцируют насилие», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В этот же день посольство США в Грузии выступило с заявлением, в котором говорится, что «обвинения, прозвучавшие сегодня в адрес одного из наших проектов поддержки являются ложными и, по сути, искажают цели нашей помощи Грузии. USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года, как всегда, эта поддержка прозрачна, и мы приветствуем любую возможность обсудить все проблемы, которые могут возникнуть у правительства».

В заявлении американского посольства также говорится, что «уже более двух лет USAID сотрудничает с Canvas, чтобы помочь людям высказывать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и общества. Несмотря на необоснованные нападения, мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить их определенное и заслуженное будущее и основные права, гарантированные Конституцией Грузии».