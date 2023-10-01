У Пентагона осталось всего $5 млрд для Украины

На счетах Пентагона осталось чуть более 5 млрд долларов для предоставления военной и другой помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей военного ведомства.

Это приблизительно шестимесячный запас оружия, если США продолжат поставки в том же объеме, что и последние полгода, и приблизительно 11% от общей суммы в 43,9 млрд долларов, которую США направили на помощь в области безопасности после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Бюджет другого источника средств, который США использовали для реализации долгосрочной программы по модернизации Вооруженных сил Украины, – Инициативы по содействию безопасности Украины – пуст.

Представители администрации Байдена и сенаторы в выходные дни подчеркивали, что пауза в американской поддержке может оказаться губительной для Киева, и призывали Конгресс как можно скорее принять законопроект о дополнительном финансировании.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана, – заявил накануне президент США Джо Байден. – И я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем».