12:33

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда большинством голосов в пользу законопроекта. «За» проголосовали 60 депутатов, «против» - 22. Представители власти поддержали ратификацию статута, оппозиция бойкотировала обсуждения и проголосовала против.

*** 12:23



Национальное собрание Армении с 62 голосами «за» проголосовало за ратификацию Римского статута, сообщают армянские СМИ. Следует отметить, что члены оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» не участвовали в обсуждении. В настоящее время парламент Армении сделал перерыв на полчаса.

*** 12:15 Парламент Армении ратифицировал Римский статут международного уголовного суда.



Депутат «Гражданского договора» Эдуард Агаджанян сообщил журналистам, что Ереван знает о позиции Москвы, но руководствоваться будет исключительно своими интересами, так как Армения - суверенное государство.



«Оснований утверждать, что в случае одобрения документа с российской стороны последуют определенные действия нет, но если они будут, власти Армении отреагируют», - сказал Агаджанян.

*** 12:15 Армянская оппозиция не участвует в обсуждении в парламенте вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, сообщают российские СМИ. «Парламент Армении не имеет права обсуждать вопрос ратификации Римского статута без конституционных реформ. Этот вопрос, включенный в повестку заседания, антиконституционный», — сказал депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арцвик Минасян. Ранее в МИД России заявили, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.