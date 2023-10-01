Армения ратифицировала Римский статут обновлено 13:16

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда большинством голосов в пользу законопроекта.

«За» проголосовали 60 депутатов, «против» - 22. Представители власти поддержали ратификацию статута, оппозиция бойкотировала обсуждения и проголосовала против. 

*** 12:23

Национальное собрание Армении с 62 голосами «за» проголосовало за ратификацию Римского статута, сообщают армянские СМИ. Следует отметить, что члены оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» не участвовали в обсуждении. В настоящее время парламент Армении сделал перерыв на полчаса.

*** 12:15

Парламент Армении ратифицировал Римский статут международного уголовного суда.

Депутат «Гражданского договора» Эдуард Агаджанян сообщил журналистам, что Ереван знает о позиции Москвы, но руководствоваться будет исключительно своими интересами, так как Армения - суверенное государство.

«Оснований утверждать, что в случае одобрения документа с российской стороны последуют определенные действия нет, но если они будут, власти Армении отреагируют», - сказал Агаджанян.

*** 12:15

Армянская оппозиция не участвует в обсуждении в парламенте вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, сообщают российские СМИ.

«Парламент Армении не имеет права обсуждать вопрос ратификации Римского статута без конституционных реформ. Этот вопрос, включенный в повестку заседания, антиконституционный», — сказал депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арцвик Минасян.

Ранее в МИД России заявили, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

*** 10:28

В Ереване началось пленарное заседание парламента Армении. В повестке дня значится вопрос о ратификации Римского статута международного уголовного суда.

Напомним, Конституционный суд Армении 24 марта вынес решение, согласно которому присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует Основному закону страны. Решение Конституционного суда страны является окончательным и вступает в силу с момента публикации. Римский статут Армения подписала еще в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.

17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители должны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.