Армения ратифицировала Римский статут обновлено 13:16
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда большинством голосов в пользу законопроекта.
«За» проголосовали 60 депутатов, «против» - 22. Представители власти поддержали ратификацию статута, оппозиция бойкотировала обсуждения и проголосовала против.
*** 12:23
Национальное собрание Армении с 62 голосами «за» проголосовало за ратификацию Римского статута, сообщают армянские СМИ. Следует отметить, что члены оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» не участвовали в обсуждении. В настоящее время парламент Армении сделал перерыв на полчаса.
*** 12:15
Парламент Армении ратифицировал Римский статут международного уголовного суда.
Депутат «Гражданского договора» Эдуард Агаджанян сообщил журналистам, что Ереван знает о позиции Москвы, но руководствоваться будет исключительно своими интересами, так как Армения - суверенное государство.
«Оснований утверждать, что в случае одобрения документа с российской стороны последуют определенные действия нет, но если они будут, власти Армении отреагируют», - сказал Агаджанян.
*** 12:15
Армянская оппозиция не участвует в обсуждении в парламенте вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, сообщают российские СМИ.
«Парламент Армении не имеет права обсуждать вопрос ратификации Римского статута без конституционных реформ. Этот вопрос, включенный в повестку заседания, антиконституционный», — сказал депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арцвик Минасян.
Ранее в МИД России заявили, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
*** 10:28
В Ереване началось пленарное заседание парламента Армении. В повестке дня значится вопрос о ратификации Римского статута международного уголовного суда.
Напомним, Конституционный суд Армении 24 марта вынес решение, согласно которому присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует Основному закону страны. Решение Конституционного суда страны является окончательным и вступает в силу с момента публикации. Римский статут Армения подписала еще в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.
17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители должны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.