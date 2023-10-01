Глава ГУР Украины обвинен в терроризме

Помимо начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвинения предъявлены командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

СКР сообщил, что собрал достаточные доказательства их причастности к организации и совершению более сотни ударов беспилотниками самолетного типа по регионам России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

В ближайшее время СКР планирует объявить их в розыск и заочно избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее издание РБК подсчитало, что за полтора года войны с Украиной российские власти сообщали об атаках беспилотников на регионы России более 500 раз. О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях.