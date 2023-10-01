В социальных сетях распространились кадры, на которых неизвестные лица бросают колесо с высоты на автотрассу, создавая реальную опасность для автомобилей.

Предполагается, что инцидент с видео произошел рядом с торговым центром «Садарак». На видеокадрах колесо выкатывается с возвышенности на дорогу, однако, к счастью, не сталкивается с движущимися автомобилями. В противном случае быть беде.

Начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов сообщил haqqin.az, что они осведомлены о распространенных кадрах. В настоящее время проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет принято соответствующее правовое решение и общественности предоставят дополнительную информацию.