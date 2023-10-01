В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2023 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На учениях, состоящих из теоретической и практической частей с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

Основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран.