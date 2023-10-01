Профессору Насибову зачитали приговор

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Микаила Мамедзаде Насибову был зачитан приговор. Согласно приговору, бывшему декану назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, ему запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности в госорганах. Применив в отношении Насибова статью 70 Уголовного кодекса назначенное ему наказание в виде 8 лет заменено на условное с 4 годами испытательного срока.

Напомним, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в феврале этого года предъявило обвинение Фамилю Насибову в неоднократном получении взяток. Решением суда в отношении декана была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от занимаемой должности. Фамиль Насибов обвинялся в том, что получал взятки в обмен на непосещение некоторыми студентами занятий, а также за удовлетворительные оценки на экзаменах.

Согласно информации, в ходе личного досмотра Насибова и при обыске в его служебном кабинете были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.