Как отмечает издание, единая позиция Запада по украинскому вопросу сталкивается с проблемами. В Вашингтоне республиканцы заблокировали крупный транш финансовой помощи Киеву. В Словакии на пост премьер-министра был избран пророссийски настроенный Роберт Фицо. Польша, ранее являвшаяся ключевым союзником Украины, заявила о прекращении поставок оружия и запрете на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.

Несмотря на эти разногласия, основная часть европейских лидеров остается на стороне Украины, о чем свидетельствует предстоящее соглашение ЕС о поддержке Украины на 50 млрд евро. Однако открытая критика помощи со стороны высокопоставленных западных политиков и нападки Илон Маска на президента Зеленского – это тревожный сигнал для Киева. Существующие разногласия по вопросу о бюджете ЕС также могут затянуть новое соглашение о поддержке. Несмотря на эти вызовы, дипломаты ЕС выражают беспокойную надежду на продолжение поддержки Украины.

«Политических дискуссий по поводу финансовой поддержки Украины не так много. Это не самая сложная часть паззла. Но в целом паззл очень сложный, и никто не осмеливается что-либо предсказывать», — сказал один из дипломатов ЕС.

Второй дипломат ЕС подтвердил, что страны поддерживают идею помощи Украине: «Главным вопросом, тревожащим всех, является мысль, что США могут отказаться от поддержки Киева. Эта навязчивая идея не покидает всех, но вряд ли это произойдет в ближайшее время».