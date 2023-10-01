Казахстан заносит в черный список критиков из-за границы

Власти Казахстана ведут реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране. В отношении таких людей действует запрет на пересечение границы с республикой. Как передает DW, об этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил в понедельник, 2 октября, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане.

«Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать», — заявил Смадияров.

Поводом для вопроса о реестре журналисты назвали недавнее высказывание российского эндокринолога и блогера Ильи Магери, заявившего, что «из-за людей, раскачивающих лодку», Россия «действительно вступит» в войну с Казахстаном.

В ответ на это Смадияров посоветовал врачу «заниматься своей профессией», а не «высказывать ненужные вещи». Страны находятся в добрососедских отношениях, подчеркнул представитель МИД.