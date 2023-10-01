Лебедев ждет Алиева и Пашиняна

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев дал понять, что ожидает участия в Совете глав государств СНГ в Бишкеке лидеров всех стран объединения, кроме Украины и Молдовы, передает РИА Новости.

Заседание Совета в столице Кыргызстана Бишкеке запланировано на 13 октября. Накануне состоится заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

«Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдовы, они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они де-юре остаются членами СНГ», - сказал Лебедев журналистам в Минске.

Отвечая на вопрос о планах присутствия на саммите в Бишкеке Армении и Азербайджана, Лебедев отметил, что исполком Содружества не располагает информацией, что еще какие-либо страны, кроме Украины и Молдовы, отказываются от участия.

«Что касается остальных, то у нас нет информации, что кто-то откажется от участия. По крайней мере та информация, которой мы сейчас располагаем, говорит о том, - и мы надеемся на это, - что большинство стран, за исключением Украины и Молдовы, будут представлены на этих форумах», - добавил он.