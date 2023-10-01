Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов сегодня вечером совершит визит в Тегеран, сообщает иранское издание Nour News.

Согласно информации, Халаф Халафов встретится с рядом высокопоставленных лиц Ирана, обсудит с ними ситуацию в регионе. С кем конкретно встретится Халаф Халафов, не сообщается.

Отметим, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также прибыл с визитом в Иран в воскресенье. Он уже встретился с главой МИД Ирана, президентом Ибрагимом Раиси и другими лицами.