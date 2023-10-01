10 лет за убийство родной бабушки

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 28-летнего Ниджата Алиева, руководителя Сумгаитского отдела Союза ашугов Ганиры Мехдиханлы, обвиняемого в убийстве своей бабушки.



Как сообщает haqqin.az, убийство произошло 25 июня прошлого года. Ниджат Алиев задушил бабушку, которая отругала его из-за позднего возвращения домой.

В суде мужчина своей вины не отрицал. Он рассказал, что пожилая женщина здорово надоедала ему, ругая за увлечение азартными играми, алкоголем и соседской девушкой, на которой он хотел жениться. Убить бабушку Ниджат решился после очередного «пьяного» вечера. Женщину он задушил шнурками для обуви.

Совершив убийство, Ниджат отправился в парк. Спустя некоторое время он позвонил своей тете и, расплакавшись, во всем ей признался.

Ниджата Алиева приговорили к 10 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.