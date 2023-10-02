«Мы неплохо подготовились. Будем играть против сильного соперника. Есть еще два дня. Сообщим игрокам всю необходимую информацию. Я не считаю «Хэккен» аутсайдером нашей группы. Да, они проиграли в первом матче 0:4. Но шведы играли в гостях с «Байером». Неоднократно было так, что, начав неудачно, команда затем набирала обороты», - сказал Гурбанов.

Перед вылетом в Швецию главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от предстоящей игры с журналистами.

Футболисты « Карабах а» отправляются сегодня в Швецию на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы против команды «Хэккен».

Чемпион Азербайджана вылетит чартерным рейсом во второй по величине город Швеции Гетеборг. Вылет запланирован на 18:00.

Именно в Гетеборге на знаменитом стадионе «Уллеви» 5 октября в 23:00 по бакинскому времени начнется матч с действующим чемпионом Швеции. Как стало известно сегодня, судить встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гешамером.

Для азербайджанских болельщиков на эту игру выделено 1800 билетов. Цена – 22 евро.

Напомним, в 1-м туре «Карабах» обыграл в Баку норвежский «Мольде» - 1:0. А «Хэккен» был бит в Леверкузене немецким «Байером» - 0:4.