В Милли Меджлисе ответили на решение французских депутатов

Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность, сообщил журналистам руководитель рабочей группы Солтан Мамедов.

«Рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям с сожалением восприняла информацию о приостановлении деятельности группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальном собрании Франции и прекращении ее отношений с рабочей группой. Принимая это во внимание, рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность и отношения с группой дружбы Франция-Азербайджан до тех пор, пока французская сторона не предпримет соответствующие шаги», - добавил С.Мамедов.