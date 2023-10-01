В Милли Меджлисе ответили на решение французских депутатов
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность, сообщил журналистам руководитель рабочей группы Солтан Мамедов.
«Рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям с сожалением восприняла информацию о приостановлении деятельности группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальном собрании Франции и прекращении ее отношений с рабочей группой. Принимая это во внимание, рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность и отношения с группой дружбы Франция-Азербайджан до тех пор, пока французская сторона не предпримет соответствующие шаги», - добавил С.Мамедов.
Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu öz fəaliyyətini və Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu ilə əlaqələrini müvəqqəti olaraq dayandırır.https://t.co/KlGkZhCaDN pic.twitter.com/k8J2QG9u8k— Soltan Mammadov (@SoltanMammadov) October 3, 2023