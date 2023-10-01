В России заявили об унижении Армении

Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе, заявил вице-спикер Совета Федерации (высшая палата парламента России) Константин Косачев, комментируя ратификацию статута армянским парламентом.

«Именно по этой причине к Международному уголовному суду не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие», - сказал Косачев.