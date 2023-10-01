«Сабах» против македонцев во втором матче в Кубке Европы

Сегодня в столице Северной Македонии Скопье чемпион Азербайджана по баскетболу «Сабах» выйдет на свой второй матч в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА.

После вчерашней победы над клубом «Донар Гронинген» из Нидерландов со счетом 75:72 азербайджанская команда сыграет с местным коллективом под названием «Работнички». Хозяева крупно проиграли в 1-м туре румынскому «Рапиду» - 57:87.

Матч «Работнички» - «Сабах» начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Напомним, только победитель однокругового турнира получит право играть в Регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА.

Азербайджанский клуб играет в еврокубках впервые за 18 лет. В последний раз на континентальной арене нашу страну представляла команда «Гала», выступавшая в сезоне 2005/06.

«Сабах» готовился к Кубку Европы в Сербии. Там были сыграны пять контрольных матчей, в которых чемпион Азербайджана одержал три победы.

Состав «Сабаха»: Фуад Нифталиев, Эндар Поладханлы, Аликямран Мамедов, Рустам Алиев, Ширзад Ширзадов, Айдын Ибрагимов, Донован Смит (США), Павле Марцинкович (Хорватия), Десмонд Кембридж (США), Кивон Дэвенпорт (США), Майкл Холтон (США), Корин Хенри (США), Артемс Бутянковс (Латвия), Каэлин Крейн (США), Энтони Уилсон (США).

Главный тренер – Бобан Митев (Северная Македония).