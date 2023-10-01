Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:59

Правительство РФ резко повысило план по сбору штрафов с граждан и бизнеса, чтобы наполнить бюджет, которому в этом году предстоит потратить на войну каждый третий рубль. Архи, архиполезную вещь придумали птенцы гнезда российского премьера Михаила Мишустина. С одной стороны, нужно облегчить бремя социальных расходов, поскольку война сама себя не прокормит, с другой – чем-то занять госаппарат, который теперь будет трудиться, что называется, не разгибая спины, раздавая штрафы и взыскания гражданам и бизнесу.

В 2024-2026 годах российская казна рассчитывает получить 4,40 миллиарда долларов в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба. Если сравнивать с довоенными уровнями, штрафные аппетиты путинского государства выросли практически вдвое: так, в 2021 году план по сбору составлял лишь $0,81 миллиарда, и планировалось, что он будет держаться около этой отметки в последующую трехлетку, примерно 0,83-0,85 миллиарда долларов в 2022-2024 годах. Не приходится сомневаться, что главной причиной столь возросшего аппетита является рекордный рост военного бюджета и всего, что с ним связано – от финансирования военно-промышленного комплекса до силовых структур и выплат участникам СВО. Плюс к этому затраты «на восстановление новоприобретенных территорий», которые быстро превратились во всегда полную кормушку для допущенных к ней чиновников и бизнесменов. Но в Кремле и правительстве, как ни странно, сложившееся положение вещей считают совершенно нормальным. «Все для фронта, все для победы» и прочую милитаризацию экономики и бюджета там рассматривают ни больше ни меньше как устойчивый драйвер экономического роста. При нынешнем положении дел в российской экономике и промышленности это, конечно, чушь несусветная, но в высших эшелонах российской власти считают именно так. Ну, или делают вид, что так считают вслед за Верховным главнокомандующим, демонстрируя «невиданную консолидацию и поддержку».

Тут ведь еще есть один фактор: год 2024 – год предвыборный. А значит, победитель президентской гонки, известный заранее, как и общее число за него проголосовавших, должен пролить на избирателей дождь дополнительных социальных выплат. Правда, с учетом состояния российского бюджета, где безжалостно секвестрируют все, что не связано с войной, этот дождь вряд ли будет сколько-нибудь обильным, но все же президент должен продемонстрировать свою щедрость, положение обязывает, население скупости не поймет-с. А где деньги брать? Вот то-то и оно. Поэтому «дойные коровы» уже расписаны, как и то, сколько с них нужно получить. Первые в этом списке - водители-дальнобойщики с автомобилями тяжелее 12 тонн. План же по сбору штрафов с других автомобилистов по сравнению с довоенным годом вырос вдвое.