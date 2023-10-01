"Из Еревана я приветствую решение парламента Армении ратифицировать Римский статут, который позволит Армении стать государством-участником Международного уголовного суда", - заявила министр.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в Армению приветствовала ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда.

*** 15:04

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Армению. Об этом сама министр сообщила в соцсети Х.

Колонну примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается также встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.