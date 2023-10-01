Турция поставила Украине более 600 единиц крупнокалиберных пулеметов, сообщили два источника, знакомых с продажей, Middle East Eye.

Известно, что Анкара поставляла вооружение в Киев с начала войны в прошлом году, в том числе беспилотники, ракеты с лазерным наведением, защитное снаряжение и бронированные машины.

Однако недавно Анкара начала поставлять модели крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться сухопутными войсками, а также в сочетании с бронированными машинами. Один из источников сказал, что несколько контрактов были подписаны с турецким частным производителем пулеметов в марте.

Второй источник сказал, что более 600 единиц уже были доставлены в Киев для использования различными службами, включая военные и разведывательные.

«Сделка предусматривает поставку гораздо больше, чем 600 единиц; ожидаются дополнительные поставки в ближайшие месяцы», — добавил источник.

Эксперт из Анкары сказал, что каждый пулемет, по оценкам, стоит между 15 тыс. и 20 тыс. долларов, что превышает стоимость текущей поставки 10 млн долларов.