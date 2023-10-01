Виноват или нет? В Баку задержали мужчину за «приставание» к ребенку

В Хатаинском районе Баку задержали 65-летнего мужчину за «приставание к десятилетней девочке», при этом у родителей никаких претензий к задержанному нет.

Сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев сообщил haqqin.az, что у школы по подозрению в совершении преступления был задержан 65-летний мужчина. В ходе допроса задержанный рассказал, что несовершеннолетняя висела на турнике, а он только помог ей спуститься оттуда.

Родители ребенка заявили, что у них нет претензий к мужчине, так как в отношении дочери не было совершено физического насилия или других аморальных действий.

В настоящее время разбирательства по данному факту продолжаются.