ЕС назвал Азербайджан партнером

«Мы будем поощрять процесс нормализации (между Арменией и Азербайджаном) для соблюдения ими достигнутых договоренностей. И абсолютным приоритетом является обеспечение проведения переговоров на основе территориальной целостности», - сказал Мишель в интервью Euronews.

По его словам, для мира в регионе необходимы переговоры между двумя странами.

При этом Мишель подчеркнул, что в ходе переговоров в рамках «брюссельского формата» есть прогресс по тексту мирного договора между Баку и Ереваном.