Россия отреагировала на действия Армении

Так он прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

«Армения - это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», - сказал Песков.

Кремль считает ратификацию Арменией Римского статута «некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений», отметил он.