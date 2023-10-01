Пентагон готов немедленно поставить Украине ATACMS

Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, когда президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Мы готовы действовать быстро, - заявил Буш. - Мы будем готовы, когда и в случае, если президент решит это сделать". По его словам, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий".

Bloomberg уточняет, что ATACMS способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов. Дальность полета таких ракет составляет от 25 до 300 км.

По словам Буша, украинские военные смогут запускать до шести ATACMS одновременно, используя уже имеющиеся у них пусковые установки.