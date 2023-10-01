В России заявили, что денег на войну достаточно

Для достижения «целей» «спецоперации» в Украине выделяются все необходимые ресурсы, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Какие задачи решает бюджет? В первую очередь, это обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности. Это наш главный приоритет, и на это выделяются все необходимые ресурсы, которые нам заявили наши силовые органы», — сказал Силуанов, которого цитирует РБК.

22 сентября правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетний период — с 2024 по 2026 год. Проект бюджета предполагает общие расходы в размере 36,6 трлн руб. и доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году. Больше всего расходов приходится на раздел национальной обороны — 29,3%, или 10,7 трлн руб., что эквивалентно 6% ВВП. В текущем году расходы по этому направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 трлн руб. В Кремле повышение расходов на оборону в проекте бюджета на 2024 год оправдали «гибридной войной» и продолжающейся войной в Украине.