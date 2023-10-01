Успех молодых азербайджанских инженеров в США

Обучающиеся по специальности «Химическая инженерия» девушки успешно представили свои проекты по очистке воды от ионов свинца и уменьшению жесткости воды с использованием модифицированных фосфатом дрожжей. Проект зарекомендовал себя как эффективный и экономичный метод очистки воды, что говорит о том, что он может внести большой вклад в области очистки воды.

В STP заявили, что гордятся успехами девушек, поддерживают их, что способствует развитию кадрового потенциала Азербайджана и будущему экономики.