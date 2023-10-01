Успех молодых азербайджанских инженеров в США
Молодые инженеры проекта «Сила завтрашнего дня» группы компаний STP представили Азербайджан на конференции International Congress on Science, sustainability and engineering 2023, которая прошла в американском Хьюстоне.
Гюнель Рагимли, участница спонсируемого STP проекта, и Айсу Заманова приняли участие в конференции, проводимой американским Институтом инженеров-химиков (American Institute of Chemical Engineering).
Обучающиеся по специальности «Химическая инженерия» девушки успешно представили свои проекты по очистке воды от ионов свинца и уменьшению жесткости воды с использованием модифицированных фосфатом дрожжей. Проект зарекомендовал себя как эффективный и экономичный метод очистки воды, что говорит о том, что он может внести большой вклад в области очистки воды.
В STP заявили, что гордятся успехами девушек, поддерживают их, что способствует развитию кадрового потенциала Азербайджана и будущему экономики.