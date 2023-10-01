Россия хочет, чтобы Путин посещал Армению

Российской стороне не хотелось бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, означает ли ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что Путин откажется от визитов в Армению.

Ранее МУС выдал ордер на арест главы российского государства и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.