Россиян призвали не обращать внимания на падение рубля

Беспокоиться из-за ослабления рубля к доллару не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — говорит Песков.

На торгах Московской биржи 3 октября курс доллара поднимался до 100,25 рубля, максимум с 14 августа. Евро стоил 104,72 рубля, накануне дорожал до 104,95 рубля — самого высокого значения с 8 сентября.