Президент Сербии жалеет, что доверял Западу

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косово и Метохии, так как верил ЕС и США.

«Я виноват, потому что верил, что они выполнят то, что написали, и я поставил сербов в такое положение. Вторая ошибка в том, что я позволил себе зависеть от тех, кто водил нас за нос, один за одним встав на сторону Курти», - посетовал Вучич.

24 сентября в ходе столкновений в Косово и Метохии был убит косовский полицейский. После этого в ходе столкновений погибли несколько сербов.

Вучич считает, что причиной случившегося стало обострение в сентябре 2022 года после требования Приштины заменить сербские автомобильные номера.