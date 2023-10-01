Мексика призвала США помогать ей, а не Украине

Лопес Обрадор уже давно призывает Соединенные Штаты выделить больше средств на помощь экономическому развитию в Центральной Америке и Карибском бассейне, чтобы ослабить миграционное давление.

Во время своей ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор раскритиковал Конгресс США за то, что он не высвободил деньги для региона, прежде чем сослаться на споры на прошлой неделе по законопроекту о временном финансировании, который лишил бы Украину дальнейшей помощи.

"Я только что посмотрел на то, как теперь они не разрешают помощь для войны в Украине. Но сколько они выделили на войну в Украине? От 30 до 50 миллиардов долларов на войну. Это самая иррациональная вещь, которую вы можете иметь. И разрушительная. Поэтому им придется изменить свою стратегию и научиться уважению. Сейчас не время игнорировать мексиканские власти", - сказал он.