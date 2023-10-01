Мексика призвала США помогать ей, а не Украине
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал американскую военную помощь Украине, заявив, что она "иррациональна". Он усилил критику военных усилий, призвав Вашингтон направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки, пишет Reuters.
Лопес Обрадор уже давно призывает Соединенные Штаты выделить больше средств на помощь экономическому развитию в Центральной Америке и Карибском бассейне, чтобы ослабить миграционное давление.
Во время своей ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор раскритиковал Конгресс США за то, что он не высвободил деньги для региона, прежде чем сослаться на споры на прошлой неделе по законопроекту о временном финансировании, который лишил бы Украину дальнейшей помощи.
"Я только что посмотрел на то, как теперь они не разрешают помощь для войны в Украине. Но сколько они выделили на войну в Украине? От 30 до 50 миллиардов долларов на войну. Это самая иррациональная вещь, которую вы можете иметь. И разрушительная. Поэтому им придется изменить свою стратегию и научиться уважению. Сейчас не время игнорировать мексиканские власти", - сказал он.