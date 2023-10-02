Шарль Мишель: «Россия предала армян»

Россия предала армянское население Карабаха, заявил председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель в интервью Euronews.

По его словам, Россия никак не отреагировала на антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе.

«Россия выразила желание, чтобы ее солдаты там присутствовали и гарантировали соглашения о стабильности и безопасности. Однако мы видим, что Россия ничего не предприняла», - сказал Мишель, добавив, что намерен продолжать быть посредником между Азербайджаном и Арменией.