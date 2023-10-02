В Европе вновь заявляют: Этнических чисток в Карабахе не было

Азербайджан не проводил никаких этнических чисток в Карабахе, написал в своем аккаунте в соцсети Х председатель Политической комиссии Сената Европейского союза (ЕС), сенатор Джулио Терци.

«В отчете миссии наблюдателей и экспертов ООН не содержится никаких доказательств, свидетельских показаний или просто фиксации признаков ущерба окружающей среде, животноводческим объектам, жилью и инфраструктуре, а также нет никаких доказательств, свидетельских показаний или фиксации даже обычных признаков насилия в связи с «этнической чисткой», в которой некоторые стороны обвиняют или подозревают Баку в последние недели», - говорится в публикации.