Источники haqqin.az, близкие к правительству Азербайджана, подтвердили информацию об аресте лидеров сепаратистов.

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В Ханкенди задержали трех бывших лидеров сепаратистской «НКР». Об этом сообщает АзФронт.

Бывшего «президента» (1997-2007) армянских сепаратистов Карабаха Аркадия Гукасяна, бывшего «президента» (2007-2020) Бако Саакяна и лидера националистической партии «Дашнакцутюн» в Карабахе, бывшего «председателя парламента» Давида Ишханяна везут в Баку. Об этом сообщил источник в Шуше.